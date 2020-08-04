الإجراءات الوقائية والاحترازية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر مركز أبوظبي للصحة العامة مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لتشييع الجنائز والصلاة عليها، حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع .و تشمل الإجراءات ارتداء الكمامات، واقتصار الحضور على 50 شخصاً، ومنع المصافحة، واقتصار الصلاة في المقبرة ومراعاة التباعد الاجتماعي.

الاجراءات الوقائية والاحترازية لتشييع الجنائز والصلاه عليها

ارتداء الكمامات في جميع الاوقات

في حال عدم توفر الماء والصابون يجب تطهير الأيدي بشكل دوري لمده لا تقل عن 20 ثانيه بمطهر يحتوي على نسبة كحول لا تقل عن 60% الى 80% .

اقتصار حضور الجنازة على 50 شخصا.

منع التزاحم عند تشييع الميت.

الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الحضور لمسافة لا تقل عن مترين.

منع الصلاة على الجنازة في المسجد واقتصارها على الصلاة في المقبرة .

مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصل والآخر خلال صلاة الجنازة.

في حال عدم توفر مساحة كافيه للصلاة في المقابر يتم تأدية الصلاة على عده مرات بما يضمن التباعد بين الأفراد ومنع التزاحم.

منع المصافحة ولمس أقارب المتوفى عند تقديم واجب العزاء.

منع الأطفال أقل من 12 سنة و كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة من حضور مراسم تشييع ودفن الجنازة.

يجب على العمال في المقبرة والمحتسبين الافصاح عند الشعور بأعراض تنفسية وحمى وتجنب الحضور للجنازة.

عدم تلقي المعزين في مجالس العزاء والاكتفاء بالتواصل الهاتفي والتقنيات الحديثة.

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