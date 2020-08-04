«الطوارئ والأزمات» تعلن انخفاض نسبة إصابات كورونا في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي عن نتائج مبادرات الفحوصات المختلفة والإجراءات الاحترازية المتخذة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، إذ انخفضت نسب الحالات المؤكدة من إجمالي الفحوصات في كافة مناطق الإمارة، فبلغت النسبة في مدينة أبوظبي 0.3%، وفي الظفرة 0.4٪ وفي العين 0.6٪.

وستواصل اللجنة مع دائرة الصحة والجهات المعنية في الإمارة جهودها للحفاظ على المكتسبات المحققة، وتجدد مناشدتها جميع أفراد المجتمع بمواصلة تعاونهم والتزامهم بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية ودعمهم للجهود المبذولة لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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