الإمارات بين الأعلى عالمياً بشفاء 90 % من «كورونا»

المصدر: أبوظبي ــ وام

تتوالى البشائر حول نجاح الاستراتيجية الاستباقية التي تبنتها الدولة لمواجهة وباء «كورونا» والحد من انتشاره، مع إعلان معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الإمارات استطاعت بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة تجاوز حاجز الـــ 5 ملايين فحص مخبري للفيروس، وأن نسبة الشفاء من المرض ارتفعت إلى 90 %.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات في أبوظبي، أمس، والتي أكد معالي العويس خلالها أن سياسة الدولة القائمة على زيادة عدد الفحوص المخبرية أسهمت في اكتشاف الحالات بشكل مبكر وعلاجها، مشيداً بدور أبطال خط الدفاع الأول وجهودهم الكبيرة منذ بداية انتشار الجائحة وحتى الوقت الراهن. وفيما يتعلق بتطوير اللقاحات، أوضح العويس أن الدولة تحقق بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء الدوليين تطوراً ملحوظاً، إذ تتواصل حالياً المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي انطلقت خلال شهر يوليو الماضي.

وكشف الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة، أن عدد الفحوص اليومية الجديدة بلغ 27811 فحصاً، كشفت عن تسجيل 164 إصابة جديدة، فيما تم تسجيل 248 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 54863 حالة، وبحمد الله لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، لافتاً إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج يبلغ 5949 مريضاً.

اقرأ أيضاً:

5 ملايين فحص «كورونا» أجرتها الإمارات ونسبة الشفاء 90 % بين الأعلى عالمياً



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز