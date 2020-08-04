عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم الجامعة العربية بتعزيز العمل المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وبحث سموه وأحمد أبو الغيط مجمل الأوضاع العربية الراهنة والقضايا محل الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي عن تقديره لجهود جامعة الدول العربية، مؤكداً دعم دولة الإمارات لأهداف الجامعة ودورها في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

المغرب

إلى ذلك تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بدوام الصحة والعافية والعمر المديد وللمملكة التقدم والازدهار. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.

وبحث سموه وناصر بوريطة العلاقات الثنائية المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الجزائر

كما تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وبحث سموه وصبري بوقادوم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الراهنة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» والعمل المشترك من أجل احتواء تداعياته.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والجزائر والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

موريتانيا

أيضاً تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحث سموه وإسماعيل ولد الشيخ أحمد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وموريتانيا وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه ووزير خارجية موريتانيا مستجدات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» وجهود البلدين الصديقين للتعامل مع تداعياته.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وموريتانيا، مؤكداً الحرص المستمر على دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

العراق

وتبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع الدكتور فؤاد محمد حسين بكي نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية ووزير خارجية العراق التهاني بعيد الأضحى المبارك. وبحث سموه والدكتور فؤاد محمد حسين بكي العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وناقش الجانبان جهود البلدين لاحتواء تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد وأهمية تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية العراق الشقيقة وتطوير التعاون المشترك.

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