محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس خلال اتصال هاتفي مع جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تقدم وازدهار‏

وأعرب سموه ورئيس إندونيسيا خلال الاتصال عن تمنياتهما أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار وعلى شعوب الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يعم العالم أجمع الاستقرار والسلام. ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الإندونيسي، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأطيب تمنياته لإندونيسيا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والرخاء.

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