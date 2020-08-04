«طرق دبي» تدعم 500 طفل من اليتامى وذوي الأسر المتعففة

المصدر: (دبي - البيان)

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرات لدعم 500 طفل من اليتامى وذوي الأسر ذات الدخل المحدود والمتعففة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التزامها مسؤوليتها المجتمعية تجاه هذه الفئات، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة سيركو «المشغل لمترو وترام دبي»، وشركة «طلبات مارت» التابعة لشركة «طلبات».

وقالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: «تسعى هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائماً إلى إسعاد الناس وخاصة فئات اليتامى والأسر ذات الدخل المحدود والأسر المتعففة، والتي تحظى بأولوية في منظومة مسؤوليتها المجتمعية، حيث انتهزت الهيئة مناسبة عيد الأضحى المبارك لزرع الفرحة في قلوب هذه الفئات، وتولت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تزويدنا قائمة أسماء الأطفال والأسر المتعففة».

وأضافت المحرزي: «قدمت الهيئة بطاقات نول مجانية لـ500 طفل تشتمل على مبالغ مالية لشراء هدايا العيد، كما قامت شركة «سيركو» المشغل لمترو وترام دبي بالتنسيق مع الجهات الداعمة لمبادرة الهيئة؛ ومنها محل دار الحي للخياطة الذي قدم أزياءً وطنية لـ20 طفلاً، وشركة «إيكيا» التي وفرت هدايا قيّمة لـ500 طفل، كما تم تنظيم رحلة ترفيهية لقمة برج خليفة برعاية شركة «إعمار» شملت 15 طفلاً مع منحهم هدايا، فضلاً عن شركة «طلبات مارت»، التابعة لشركة «طلبات» والتي تولت توصيل «فوالة العيد» لـ50 طفلاً من الأسر المتعففة».

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