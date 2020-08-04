بدء أعمال البنية التحتية لمشروع شمال بني ياس

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أعلنت شركة مدن العقارية وهيئة أبوظبي للإسكان انطلاق أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى لمشروع شمال بني ياس السكني للمواطنين خلال شهر أغسطس الجاري.

حيث يندرج المشروع ضمن مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، ويضم أكثر من 3400 مسكن للمواطنين سيتم تسليمها خلال عام 2023. وأكدت شركة مدن العقارية وهيئة أبوظبي للإسكان خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس أنه تتم دراسة عدة مشاريع سكنية جديدة للمواطنين لتقليص فجوة الطلب على المسكن ومن المقرر الإعلان عنها تباعاً.

وأكد أحمد الزعابي مساعد مدير الإدارة التنفيذي في شركة مُدن العقارية خلال الإحاطة أن مشروع شمال بني ياس يتضمن مرحلتين تضم المرحلة الأولى بناء 1365 مسكناً للمواطنين وبتكلفة 3.2 مليارات درهم.

موضحاً إنجاز الأعمال التمهيدية لتسوية أرض المرحلة الأولى وترسية مناقصات البنية التحتية على مساحة تبلغ 3 ملايين و113 ألفاً و375 متراً مربعاً وبما يعادل 30% من المساحة الإجمالية للمشروع ومن المقرر البدء بأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى خلال أغسطس الجاري على أن يتم إنجاز هذه المرحلة خلال النصف الأول من عام 2023.

ونوه إلى أن المرحلة الثانية للمشروع سيتم البدء بأعمال بنيتها التحتية خلال الربع الأول من العام المقبل على أن يتم إنجازها خلال النصف الثاني من عام 2023 وبعدد أكثر من 2035 مسكناً، ولم يتم بعد تحديد تكلفتها التقديرية.

ولفت المهندس خليفة الظاهري المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المشاريع بالإنابة بهيئة أبوظبي للإسكان خلال الإحاطة الإعلامية إلى أنه تم إعداد 12 نموذج مساكن للمواطنين للاختيار بينها، مشيراً إلى أنه تم استطلاع رأي المواطنين في النماذج المعمارية، التي تضم فيلات سكنية بـ5 غرف وأخرى بـ6 غرف.

وبين أن هيئة أبوظبي للإسكان أعدت خطة خمسية لتقليص الفجوة بين الطلب والعرض لمساكن المواطنين.

مشيراً إلى تزايد الطلب بشكل كبير سواء على الأراضي أو المساكن، وتبلغ الفجوة على الأراضي نسبة 40% والمساكن 60% وتعمل الهيئة على تلبية مطالب المواطنين وتدرس عدة مشاريع سكنية لهم. ونوه إلى أن كل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن يتم عرضها على لجان متخصصة وتطبق عليها معايير كثيرة لتحقيق العدالة والشفافية.

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