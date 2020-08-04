عبدالله المري: شرطة دبي تهتم بتقديم خدمات راقية للمتعاملين

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية في مقر مركز الشرطي الذكي SPS بمنطقة السيف، بحضور أعضاء اللجنة، وعدد من الشركاء.

وأكد المري أن «شرطة دبي بسمعتها ومكانتها الرائدة تهتم بشكل دائم ومستمر بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، وتمضي قدماً في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، والرامية إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة دول العالم ريادة في مختلف المجالات، من خلال المبادرات النوعية لأنظمة العمل، ومنها تجربة مركز الشرطة الذكي، الذي أثبت نجاحاً كبيراً ومميزاً في تقديم خدمات دون تدخل بشري».

وناقش معالي الفريق عبدالله المري خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، مستوى تقديم الخدمات، وكيفية ضمان أعلى مستويات الراحة للمتعاملين، عبر تقديم الخدمات الذكية، التي تلبي كل احتياجات المتعاملين بطريقة ذكية ومبتكرة وبسهولة ويسر، موجهاً اللجنة بالاستمرار في ابتكار وتوليد الأفكار، والطرق والوسائل، التي تخدم المجتمع، وتوفر له جودة أفضل في الحياة.

كما اطلع معاليه على نتائج تنفيذ قرارات ومخرجات الاجتماعات السابقة، ورحلة المتعامل وأهم تحديثاتها، والإحصاءات الخاصة بالفريق الإعلامي والتسويق الإلكتروني لمراكز الشركة الذكية، ومخرجات تقارير الحوكمة في اللجنة.

وعلى هامش الاجتماع، اطلع معالي القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مركز الشرطي الذكي SPS بمنطقة السيف، ووقف على مدى تطبيق معايير التميز المرتبطة بإسعاد المتعاملين.

ويوفر مركز الشرطة الذكي 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية، يقدمها المركز دون تدخل بشري، بـ 7 لغات، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، وتيسيراً على المراجعين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية، تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة، وبدون توقف.

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