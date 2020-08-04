26432 مكالمة تلقتها شرطة دبي خلال إجازة العيد

المصدر: دبي - البيان

تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 26432 مكالمة هاتفية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المقدم خبير محمد إبراهيم الريايسة نائب مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، أن الغالبية العظمى من المكالمات التي تلقاها المركز خلال إجازة العيد كانت بغرض الاستفسار عن الخدمات الشرطية المتنوعة، وأبرزها الخدمات المرورية.

وحث المقدم الريايسة أفراد الجمهور لعدم التردد بالاتصال على الرقم 999 أو استخدام خدمة الاستغاثة «SOS» عبر تطبيق شرطة دبي الذكي في حالة تعرضهم لأي طارئ، وأما في الحالات غير الطارئة فيتوجب عليهم الاتصال على الرقم 901.

وأكد المقدم الريايسة حرص العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور على مدار الساعة، وبين أنهم على أتم الاستعداد والتأهب الدائم لتلقي البلاغات والمكالمات في جميع الأوقات لاسيما في العطلات والأعياد.

وعلى الصعيد المروري، حث نائب مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة في مختلف أنواع الشوارع والطرقات، والتأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم.

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