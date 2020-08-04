تهنئة «عن بعد» في محاكم دبي

المصدر: (دبي - البيان)

تبادل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، مع رؤساء المحاكم والقضاة، ومديري القطاعات في الدائرة، وجمع من مديري الإدارات وعدد من الموظفين من مختلف الإدارات التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، «عن بعد» عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كوفيد 19 والحد من انتشاره. وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أنه

: «في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها في الوقت الراهن نؤكد على أهمية التواصل بين المسؤولين والموظفين ومواجهة جميع التحديات التي تواجهنا، وذلك باستخدام البدائل والاستعانة بالخدمات التقنية والتطبيقات الإلكترونية».

مضيفاً أن: «هناك الكثير من البدائل التي ثبت فاعليتها وتستند إلى وعي المواطن والمقيم ودعمهم والتزامهم بجميع الإجراءات المتخذة للمحافظة على الصحة وسلامة المجتمع والإسهام في نجاح جهود ومهام الجهات الصحية والأمنية للحدّ من تفشّي جائحة كـــورونا».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز