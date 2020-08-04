«كهرباء دبي» تدعم جهود شركاتها في تمكين ودمج أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، مساعيها لدعم جهود الشركات التابعة لها في مجال تمكين ودمج أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع ضمن مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» التي أطلقتها عام 2019.

وتشتمل المبادرة على فعاليات وبرامج فرعية تتكون من برنامج القيادة المحفزة والبرنامج التدريبي وبرنامج إدارة المعرفة وبرنامج زيارات المقارنة المعيارية وبرنامج إبراز قصص النجاح.

وفي إطار المبادرة، عقدت الهيئة أخيراً سلسلة من ورش العمل الافتراضية عبر الإنترنت بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ونادي دبي لأصحاب الهمم، لتسليط الضوء على أهم الممارسات المطبقة في مجال البيئة المؤهلة، والتوظيف الدامج، والمبادرات المجتمعية الدامجة، وبناء القدرات المؤسسية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم.

كذلك تنظم الهيئة الجلسات التوعوية عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن «البرنامج التحفيزي للموردين الخاص بأصحاب الهمم»، لرفع مستوى وعي الموردين حول كيفية دعم أصحاب الهمم وتوفير البيئة المؤهلة لهم بما يتوافق مع توجهات الهيئة ومعاييرها والتوجهات الحكومية في هذا المجال مثل كود دبي للبيئة المؤهلة ومعايير وإجراءات الصحة والسلامة الدامجة.

وأثمرت مساعي الهيئة لنقل تجربتها ومعارفها ومهاراتها إلى شركائها والشركات التابعة لها عن تحفيز قصص نجاح ورصد وتوثيق ممارسات فضلى في هذا الخصوص. وكرّمت الهيئة في فبراير الماضي شركة «ماي دبي» ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعتين للهيئة وشركة «إيه بي بي» السويسرية، وسلّمتهم جوائز وشهادات تقدير لاستيفائهم متطلبات مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» و«البرنامج التحفيزي للموردين الخاص بأصحاب الهمم».

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على توطين المعرفة وترسيخ ثقافة دمج أصحاب الهمم بين جميع المعنيين، وتوفير بيئة دامجة لهم، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأُسرهم، ومبادرة «مجتمعي، مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020.

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