«محمد بن راشد للإدارة الحكومية»: 345 قيادياً تخرجوا ببرامج الماجستير

المصدر: دبي - البيان

كشفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أول مؤسسـة أكاديميـة بحثيـة متخصصة فـي الإدارة الحكومية والسياسـات العامـة علـى مسـتوى الوطـن العربـي، أن عدد خريجي برامج الماجستير بلغ 345 خريجاً من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص كما تلقت أكثر من 2000 طلب من جهات محلية وعالمية، وذلك منذ إطلاقها.

وتسعى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومــن خــلال منظومــة متكاملــة مــن البرامــج التعليميــة والتدريبيــة والأبحــاث والدراسـات للمساهمة في دعـم مسـيرة التميـز الحكومـي وتمكـيـن قــادة المســتقبل.

كما أنها وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز قدرات القيادات الحكومية في دولة الإمارات والمنطقة العربية، تستعد لاستقبال دفعة 2020 - 2021 في برامجها الأكاديمية حيث وصل عدد الطلبات إلى 152 طلباً، مبينة أن فترة القبول والتسجيل ستمتد خلال الفترة من 3 وحتى 26 أغسطس الجاري.

حرص

وأكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حرص الكلية على الالتزام بالارتقاء بالبرامج التعليمية وفق أفضل وأرقى المعايير، وتوظيف كافة مواردها لضمان توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة تساهم في صقل مهارات مختلف القيادات الحكومية في الإمارات والمنطقة وتوفير الدعم الكامل لهم لمواكبة التوجهات والمتغيرات العالمية في مجال العمل الحكومي وتطوير السياسات والقطاعات الخاصة.

وقال: «مستمرون في تقديم أفضل البرامج الأكاديمية في مجال الإدارة الحكومية وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) لتأهيل قادة المستقبل للمساهمة في تحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً وفي جميع المجالات».

وأضاف: «تعد برامج الماجستير التـي تحمـل عنـوان برامـج حكومـة المسـتقبل وبرامج إعداد القادة التي تشمل التعليم التنفيذي وغيرها من برامج الانتساب المفتوح ترجمة عملية لأهداف الكلية، حيث تتناول الواقع العالمي المليء بالتحديات».

برامج

وتشمل برامج حكومة المستقبل أربـعة برامـج ماجستير معتمـدة مـن قبـل وزارة التربيـة والتعليـم فـي دولـة الإمـارات، وتـم تصميمهـا وفقـاً لأعلـى المعاييـر الأكاديمية وهـي برامج الماجستير التنفيذي للإدارة العامة، وماجستير في السياسات العامة، وماجستير إدارة الابتكار، وماجستير في الإدارة العامة. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين القادة وتدريـب صنـاع السياسـات فـي الوطـن العربـي لمواجهــة التحديــات وزيــادة الفــرص المتاحــة لهــم كمســؤولين فــي قطــاعاتهم.

أما برامج إعداد القادة، فتشمل مجموعـة مـن برامـج التعليـم التنفيـذي المتخصصـة وبرامـج الانتسـاب المفتوح، حيث تتركز برامـج التعليـم المتخصصـة في برامـج يتـم تصميمهـا وفـق احتياجـات كل مؤسسـة بهـدف تقديـم حلـول متكاملة تساعدها على بناء القـدرات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. كما تتميــز هــذه البرامــج القصيــرة والمكثفــة بمناهــج حديثــة وأســاليب تعليــم مبتكــرة ترتكــز علــى المحاضــرات ودراســات الحالــة والمناقشــات الجماعيــة والتدريبات العمليــة.

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