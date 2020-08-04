163 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في دبي خلال العيد

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذت بلدية دبي 163 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في الإمارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتمت مخالفة مؤسستين غير ملتزمتين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، حسب قانون الأمر المحلي للصحة العامة وسلامة المجتمع بإمارة دبي.

ونظمت بلدية دبي حملات عدة للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً قبل عيد الأضحى المبارك والتزام المؤسسات الغذائية الاشتراطات الصحية شملت الأسواق والمحامص ومحال الحلويات، كما نظمت حملة على الملاحم لمنع ذبح الأضاحي فيها خلال عيد الأضحى المبارك إلى جانب متابعة فعاليات عيد الأضحى بالمراكز التجارية ومن ضمنها فعالية مدهش. ووضعت بلدية دبي خطة متكاملة للرقابة على المؤسسات الغذائية، حيث

تم الاستعداد للعيد وتأهيل وتهيئة موظفي قسم التفتيش الغذائي للتصدي للمخالفات التي تؤثر في الصحة العامة، وإجراء زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية ضمن مجموعات عمل بنظام المناوبة خلال عطلة العيد في مواقع وأماكن عقد الفعاليات والأنشطة وفي مراكز التسوق التجارية على مدار اليوم، بهدف ضمان سلامة الزوار لهذه المواقع والتي يزداد الإقبال عليها خلال عطلة العيد.

حرص

تحرص بلدية دبي على ضرورة التزام العاملين بالمؤسسات الغذائية أعلى معايير النظافة الشخصية، وتستهدف المؤسسات الغذائية التي يزداد إقبال الجمهور والزوار عليها قبل وخلال فترة العيد والتركيز على جميع الممارسات ومن أهمها عمليات التحضير والتصنيع والحفظ الحراري وأيضاً حماية الأغذية من الملوثات الخارجية.

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