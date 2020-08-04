7739 ذبيحة استقبلتها مقاصب رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

كشف منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، عن نجاح خطة التشغيل المسبقة التي حددتها البلدية لمقاصب الإمارة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت مقاصب الإمارة 7739 أضحية، خضعت جميعها للفحوص الطبية اللازمة قبل عملية الذبح وبعدها، من قبل فريق الأطباء البيطريين في المقاصب وداخل أسواق بيع المواشي.

وأشار إلى أن ارتفاع عدد الذبائح التي استقبلتها مقاصب الإمارة خلال أيام العيد، يؤكد نجاح مشاريع التطوير التي نفذتها بلدية رأس الخيمة في مقاصب الإمارة، والتي شملت تحويل خطوط إنتاج الذبح إلى آلية، مع تطوير خدمات تسلم وتسليم الأضاحي، حيث سجل معدل وجود العملاء داخل مقاصب الإمارة «صفراً» أول مرة، وذلك بعد الاعتماد على تقنيات التواصل والرسائل النصية لهواتف العملاء.

وأكد الزعابي، التزام المقاصب في الإمارة مختلف المتطلبات الصحية في المقام الأول حيث يأتي الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع كأولوية خلال مراحل العمل.

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