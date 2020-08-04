ثقافة الإنجاز نهج إماراتي مستدام

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن حكومة دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت مفهوم الابتكار والرؤية المستقبلية في العمل الحكومي، كما عرفت بإنجازاتها المتتالية في كل الظروف والأوقات لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتأكيد ريادة الإمارات عالمياً من خلال العديد من المشاريع والمبادرات النوعية، وهي أمور تعكسها إنجازات الدولة في الفترة الأخيرة رغم الظروف الصحية والاقتصادية العالمية الناجمة عن أزمة كوفيد 19، فثقافة الإنجاز نهج إماراتي مستدام حيث واصلت الدولة مشروعها الفضائي الطموح المتمثل في انطلاق «مسبار الأمل» إلى المريخ، وهو إنجاز عربي غير مسبوق، وكذلك تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة «براكة».

وذلك في وقت أشاد فيه العالم بالإجراءات الوقائية المبكرة التي اتبعتها دولة الإمارات في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي ساهمت في تقليص فرص انتشاره في المجتمع الإمارات والحد من تداعياته، إضافة إلى جهود الدولة على المستوى العالمي المتمثلة في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للعديد من الدول خلال الأزمة.

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