30 ألف فحص «كورونا» في خيمة «غنتوت» بإجازة العيد

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

كشفت شركة طموح للرعاية الصحية أن خيمة الفحص السريع في غنتوت استطاعت إجراء 30 ألف فحص «كورونا» بتقنية الليزر DPI خلال إجازة عيد الأضحى، بعد أن قامت برفع الطاقة الاستيعابية للخيمة لاستقبال العائلات الراغبين في الرجوع إلى أبوظبي بعد قضاء إجازتهم خارج الإمارة.

وأوضح عبدالله الراشدي، المتحدث باسم شركة طموح للرعاية الصحية، لـ«البيان»، أن خيمة منطقة غنتوت تستطيع استيعاب نحو 260 عائلة إضافة إلى الكادر الطبي والأمني مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، حيث تحتوي الخيمة على 260 نقطة انتظار، إضافة إلى 55 نقطة انتظار إضافية للتجهيز ما قبل الفحص، مشيراً إلى أن الخيمة تضم 55 جهازاً لإجراء فحص الليزر بتقنية DPI.

وبين أن الدخول والخروج في الخيمة يتم بطريقة منظمة مع المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي واستيعاب الأعداد باحترافية، ولم ينتظر أي شخص خارج الخيمة.

وأشار إلى أن الشركة قامت بزيادة الكادر الطبي والتنظيمي لاستيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في إجراء الفحص، موضحاً أن متوسط فترة إجراء الفحص أمس الأول تراوح من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة حيث تراوحت فترة الانتظار من 15 إلى 25 دقيقة إضافة إلى فترة إجراء الفحص التي بلغت نحو 3 دقائق.

وكانت لجنة إدارة الأزمات والطوارئ في إمارة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، قد أعلنتا عن بدء تطبيق تقنية «DPI» القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد 19، والسماح لمستخدميها بدخول الإمارة.

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