إطلاق برنامج لإعادة تأهيل المتعافين من «كوفيد 19»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت «أمانة للرعاية الصحية»، أحد مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، أول برنامج علاجي من نوعه على مستوى المنطقة لإعادة تأهيل المرضى الذين ما زالوا يعانون من آثار أو مشاكل صحية خطيرة بعد تماثلهم للشفاء من فيروس «كوفيد 19».

وأوضح الدكتور جايسون جراي، مدير أول العمليات السريرية في «أمانة للرعاية الصحية»، أن الإصابة بفيروس «كوفيد 19» قد تتطلب إخضاع المرضى لبرنامج رعاية متوسطة إلى طويلة الأجل في وحدة العناية المركزة أو في بيئات الرعاية الحادة في المستشفيات. ويواجه المرضى خلال مرحلة التعافي تحديات أخرى تتمثل في استعادة وظائف التنفس والحركة الجسدية وقوة العضلات ووزن الجسم الصحي.

ويشرف على برنامج «أمانة للرعاية الصحية» لإعادة تأهيل المرضى بعد الحالات الحادة، فريق داخلي يضم أطباء ومعالجين متعددي التخصصات، بمن في ذلك أخصائيو علاج طبيعي وتأهيل، ومعالجون فيزيائيون، ومعالجون مهنيون، ومعالجو جهاز التنفس، إضافة إلى أخصائيي تغذية وممرضين متخصصين ببرامج إعادة التأهيل، وأخصائيين نفسيين واجتماعيين.

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