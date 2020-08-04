«صحة» تقدم خدمات مميزة لكبار المواطنين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تولي شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» كبار المواطنين أهمية كبيرة وتقدم لهم العديد من الخدمات أبرزها إجراء المسح للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مجاناً وخدمة المسح في المنزل وتوصيل الدواء إلى المنزل وخدمة الاستشارة الطبية عبر الهاتف وخدمات الرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الصحية التي تخفف من معاناة كبار المواطنين وتسهل لهم سبل الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها.

وأكد محمد حواس الصديد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة» الحرص على الارتقاء بجودة الحياة الصحية لكبار المواطنين وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال إن شركة «صحة» تقدم لكبار المواطنين الرعاية الصحية التي يستحقونها وتعمل كوادرها الطبية والفنية والإدارية على تقديم عناية مميزة كلٌ وفق اختصاصه وتوفير سبل الراحة لهم.

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