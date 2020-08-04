«الصحة» تفتتح مركزين لفحص «كورونا» في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة بالمنطقة الطبية في الفجيرة، مركزين لفحص فيروس «‎كورونا» المستجد، في المجلس المجتمعي بمنطقة «وم» وفي أرض المعارض بدبا الفجيرة لإجراء فحوصات مجانية للفيروس المستجد لجميع المواطنين والمقيمين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

وجاء افتتاح المركزين في دبا الفجيرة بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، والتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع حكومة الفجيرة على توفير مراكز الفحوصات المجانية لفيروس «كورونا» وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة «صحة» لتأدية واجبهم في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز