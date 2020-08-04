153 برنامجاً تثقيفياً بـ«اجتماعية الشارقة» لتعزيز التوعية المجتمعية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، حزمة من البرامج التثقيفية المتنوعة التي تم تقديمها عبر منصات التواصل التقنية، لتوعية الأطفال وأولياء الأمور والموظفين وعدد من طلبة الجامعات، بهدف تعزيز التوعية المجتمعية، حيث بلغ عدد البرامج المقدمة خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ نحو 153 برنامجاً تثقيفياً، استفاد منها نحو 5333 مستفيداً من مختلف فئات أفراد المجتمع، حيث تم استهداف المستفيدين عبر منصات التواصل التقنية المتمثلة في «زوم» و«ميكروسوفت تيمز» والبث الحي عبر حسابات الدائرة بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بغية تعميم الفائدة من خلال الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع.

وأوضحت مريم القصير، مدير إدارة التثقيف الاجتماعي؛ أن دائرة الخدمات الاجتماعية تحرص على تنفيذ مثل هذه البرامج من منطلق حرصها وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ قيم التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة حماية حقوق الطفل وتوعيته بحقوقه المكفولة قانونياً ومجتمعياً، فضلاً عن المساهمة في رفع المستوى المعرفي لدى أفراد المجتمع بمختلف المهارات التوعوية للحد من انتشار الظواهر السلبية ومشكلاتها بخطوات استباقية ووقائية.

ولفتت القصير؛ إلى أن الدائرة اغتنمت فترة بقاء المجتمع بالمنازل للاستثمار الأمثل في أوقات فراغهم بكل ما هو مفيد، من خلال طرح برامج بمواضيع تتناسب مع طبيعة الظرف الصحي الذي يمر به العالم أجمع. كما تحرص الدائرة على تقديم برامج متنوعة تتمثل في برامج سلسلة غرس القيم الأخلاقية النبيلة الموجهة للأطفال، وبرامج الوقاية والحماية الموجهة لأولياء الأمور، والبرامج التوعوية الهادفة الموجهة للموظفين وأفراد المجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى البرامج التثقيفية العامة، مضيفة إلى أننا نأمل أن تستفيد مختلف الفئات العمرية من هذه البرامج التي تعد برامج وقائية بخطوات استباقية لتلافي العديد من المشكلات التي قد يتعرض لها أفراد المجتمع، علماً أن إدارة التثقيف الاجتماعي تشارك في مختلف الفعاليات المجتمعية والمؤسسية، حيث إنها تنفذ العديد من البرامج التوعوية والوقائية والإنمائية، بالإضافة إلى الورش والمحاضرات التوعوية المباشرة، فضلاً عن الاستشارات الأسرية.

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