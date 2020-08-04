520 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت إدارة طيران شرطة أبوظبي 520 طلعة جوية في الإمارة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 2020، تنوعت بين المهام الشرطية، والتدريبية والإسعاف الجوي.

وأكد العميد طيـار إبراهيـم حسن البلوشـي، مديـر إدارة طيران شرطـة أبوظبـي بقطاع العمليات المركزية، الاهتمام بتلبية النداءات الإنسانية والوصول إلـى مواقع البلاغـات ضمـن زمن الاستجابـة المُخطط لإنقـاذ الأرواح وتقديـم الرعاية الإنسانية في المناطـق التـي يتعذر الوصول إليهـا والطرق الخارجية.

ونظمت الإدارة 25 دورة تدريبية، تضمنت 13 دورة في الطيران التشبيهي استفاد منها 26 من الطيارين و7 دورات تحويلية استفاد منها 7 طيارين، ودورة قائد طائرة، ودورة مدرب طيار، ودورة طيران تحويلي على طيارة AW-139، ودورة طيران تحويلي على طيارة AB-412، ودورة مراقب جوي.

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