شرطة عجمان تطلق فعاليات الحملة الفصلية الرابعة «صيف مروري آمن»

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان فعاليات الحملة الفصلية المرورية الرابعة «صيف مروري آمن» وذلك ضمن خطة الحملات المرورية الفصلية الموحدة للمجلس المروري الاتحادي بوزارة الداخلية، لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق، وإيماناً بأهمية دور التوعية المرورية لكافة شرائح المجتمع والتي تتزامن مع فصل الصيف.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن الحملة أطلقت مع بداية شهر أغسطس وتستمر حتى نهاية الشهر دعماً لجهود وزارة الداخلية المتواصلة في جعل الطرق أكثر أمناً لتخفيض نسبة الحوادث المرورية وأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها في فصل الصيف، وتهدف الحملة إلى توعية السائقين بأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، وإجراء الصيانة الدورية، واتخاذ التدابير اللازمة كفحص الإطارات والتأكد من جودتها مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وعمل صيانة شاملة للسيارة والتأكد من خلوها من الأعطال التي يمكن أن تؤثر على القيادة وغيرها من التدابير اللازمة لتأمين القيادة على الطريق، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع عبر قنوات الإعلام المختلفة كالإذاعة والتلفزيون والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أوسع نطاق ممكن لدعم نجاح الحملة.

هذا ودعا مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السفر عبر البر، والالتزام بالقوانين المرورية، وعدم تجاوز السرعة المحددة للطريق لضمان صيف آمن، متمنياً السلامة للجميع.

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