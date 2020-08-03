محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلال اتصال هاتفي مع جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

و أعرب سموه و رئيس إندونيسيا - خلال الاتصال - عن تمنياتهما أن يعيد الله عز و جل هذه المناسبة على دولة الإمارات و جمهورية إندونيسيا وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم و الإزدهار وعلى شعوب الأمة الإسلامية باليمن و الخير و البركات و أن يعم العالم أجمع الاستقرار و السلام.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الإندونيسي.. تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأطيب تمنياته لإندونيسيا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والرخاء.

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