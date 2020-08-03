لهذا السبب .. تعرض كبار السن لمضاعفات بعد الإصابة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية إن جهاز المناعة مع تقدم العمر يضعف، ويكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات والأورام، وهذا ما يفسر تعرض كبار السن للمضاعفات بعد الإصابة بمرض كوفيد19، وبسبب قلة مخزون الخلايا الدفاعية لديهم.

وتابع: خط الحماية الأول لجسم الإنسان هو اتباع أسلوب حياة صحي، ومن خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي، والابتعاد عن التدخين واضطرابات النوم والسمنة.

و نصح بعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لمنتجات تعمل على تحفيز مناعة الجسم وتقي من مرض كوفيد19، والتي تستغل عامل الخوف والقلق من أجل تسويق هذه المنتجات.

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