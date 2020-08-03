الإمارات تسجل 164 إصابة بفيروس كورونا وصفر وفيات لليوم الثالث على التوالي

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها إجراء 27,811 ألف فحص جديد، وتسجيل 164 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة 61,163 حالة .

كما أعلنت تسجيل 248 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 54,863 حالة.

وأعلنت عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الثالث على التوالي في الدولة.

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