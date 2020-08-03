إعادة افتتاح المقاهي في رأس الخيمة وشروط لتقديم الشيشة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشف منذر بن شكر الزعابي، المدير العام لبلدية رأس الخيمة، عن إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة في إمارة رأس الخيمة، بدءاً من الثلاثاء 4 أغسطس، ضمن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي حددتها بلدية رأس الخيمة، والتي تشمل 25 شرطاً، ضمن التعميم الذي أصدرته البلدية وحصلت "البيان" على نسخة منه.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات سارية حتى إشعار آخر وسيتم المتابعة من خلال الزيارات الميدانية لمفتشي الدائرة، للتأكد من الالتزام بتنفيذ التعميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المنشآت غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها بالدائرة.

وتماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة للحد من انتشار مرض كورونا (كوفيد 19) ولغرض إعادة مزاولة النشاط، يجب على جميع مشغلي خدمة تقديم الشيشة في إمارة رأس الخيمة ضرورة الالتزام بالمتطلبات التالية:

1- يجب على العاملين والموظفين ارتداء الكمامات أثناء ساعات العمل.

2- يمنع دخول الزبائن الى المنشأة في حال عدم ارتدائهم للكمامات.

3- يجب تقليل اماكن الجلوس في المقاهي إلى نسبة 50% من مساحة الاشغال.

4- إذا تم تأكيد نتيجة الفحص بنتيجة إيجابية وفقاً لاختبار "كوفيد 19" للعاملين في المقهى من قبل موقع فحص معتمد يجب عليهم عدم معاودة العمل إلا إذا تم الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تفيد أنه تم انتهاء مدة العزل.

5- يجب على موظفي تقديم الشيشة الالتزام بغسل وتعقيم اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة.

6- ضرورة قياس درجات حرارة الموظفين ومرتادين المقهى من قبل دخول المنشأة وعدم السماح لمن تظهر عليهم أعراض ارتفاع لدرجة الحرارة أعلى من 37,5 من دخول المقهى.

7- عند اكتشاف حالة بين الزوار او الموظفين الذين يعانون أعراض كوفيد 19 يجب الاتصال بالخط الساخن للإسعاف الوطني من قبل المشرف الصحي المعين بالمنشأة.

8- ضرورة الالتزام بحفظ السجلات المتكاملة (للموظفين والزائرين) سواء المدخنون أو الأفراد المرافقون لهم متضمنة الأسماء وأرقام الهاتف وتواريخ الزيارة، بغرض تقديم الدعم من خلال آلية التتبع.

9- ينصح بالتعاقد مع إحدى شركات النظافة والتعقيم من القائمة المعتمدة بإدارة الصحة العامة والمرفقة بالتعميم لتنفيذ خدمة النظافة والتعقيم مرة كل شهر على الأقل في المنشأة مع ضرورة الاحتفاظ بجميع تقارير الخدمة (اختياري).

10- التقيد بعمليات التنظيف والتطهير والتعقيم لجميع الأسطح والمناطق المشتركة للمنشأة بعد كل استخدام مثل (منطقة الاستقبال، القضبان، الطاولات، والكراسي، مقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، والحمامات، وجميع المعدات، الأثاث، الدرابزين، مساند الذراعين، الإلكترونيات، مناطق إعداد الشيشة.

11- يسمح باستخدام الخراطيم ذات الاستخدام الواحد فقط.

12- غسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم في الشيشة بعد كل مستخدم.

13- يحظر تجهيز الشيشة (تسخينها) من قبل الموظفين أو العاملين للزبائن أثناء التقديم.

14- زيادة دورية النظافة والتطهير في مناطق إعداد وتقديم الشيشة.

15- يجب أن تقوم المنشأة بتعيين شخص مسؤول للإشراف على التنظيف اليومي والمستمر، والتأكد من توفير التدريب الكافي لموظفي تقديم الشيشة على عمليات التنظيف والتعقيم والتطهير.

16- يجب أن يتم توفير حاويات ذاتية الاغلاق في جميع المداخل الرئيسية وفي المناطق المشتركة للنفايات الملوثة مثل الكمامات والقفازات وغيرها ويجب إزالتها بشكل متكرر.

17- توفير معقمات اليدين على كل طاولة في موقع تقديم الشيشة.

18- التأكد من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي التي لا تقل عن مساقة (2 متر) في جميع الطاولات وبحد أقصى 4 مقاعد لكل طاولة في منطقة تقديم الشيشة.

19- توفير علامات أرضية واضحة ولوحات ارشادية تشير الى مسافات التباعد الجسدي بشكل واضح.

20- توزيع جميع الأثاث والطاولات لتتوافق مع المبادئ التوجيهية للمسافة الآمنة للتباعد الجسدي.

21- لا يسمح بالتجمعات أو إقامة الحفلات.

22- لا يسمح للمجموعات الأكثر من 4 أشخاص بالبقاء في منطقة تقديم الشيشة.

23- تنظيف وتطهير جميع أجزاء الشيشة بما ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم.

24- يجب تزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام أجهزة تنقية الهواء.

25- التأكد من الفصل التام بين منطقة التدخين ومنطقة عدم التدخين بشكل دائم.

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