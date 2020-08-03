محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مع جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه ورئيس إندونيسيا - خلال الاتصال - عن تمنياتهما أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يعم العالم أجمع الاستقرار والسلام.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الإندونيسي بهذه المناسبة تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأطيب تمنياته لبلاده وشعبه الصديق.

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