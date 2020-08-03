المدير السابق للطاقة الذرية الدولية يشيد بمهنية مشروع براكة

المصدر: وام

أكد هانز بليكس، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس المجلس الاستشاري الدولي السابق، أن بدء تشغيل المحطة الأولى من المحطات الأربع في براكة يرسل إلى العالم أجمع المتعطش إلى الكهرباء رسالة قوية بأن الطاقة الموثوقة يمكن إنتاجها بتكلفة مجدية وبدون انبعاثات كربونية ولا زيادة خطر الاحتباس الحراري.

وقال، في بيان له: "بصفتي رئيساً سابقاً للمجلس الاستشاري الدولي لمشروع محطات براكة، يسعدني أن أهنئ حكومة أبوظبي وشعبها باستخدامهم العلوم والتكنولوجيا الحديثة من أجل دفع عجلة التنمية".

وأضاف: "أن الطريقة العملية والمهنية التي رأيتها في المشروع، والتي تتبعها الحكومة والجهات المسؤولة، تفيض بالاحترام والثقة. لقد استفادوا بشكل كامل من الخبرة النووية العالمية الواسعة والمعرفة التي تقدمها الشركات الكورية والنصائح والمراجعات والخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين وغيرها، فأصبحوا بذلك نموذجاً يحتذى به للدول الأخرى التي ترغب في دخول صناعة الطاقة النووية الحديثة".

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