لطيفة بنت محمد: القيادة الرشيدة تنجز المستحيل

المصدر: دبي - البيان

ذكرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في تغريدات على حساب سموها في «تويتر»، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لا تكل ولا تمل من البحث الدائم والعمل على إنجاز المستحيل في كل خطوة تخطوها، ضمن التخطيط للخمسين سنة المقبلة، حيث أصبح الإنجاز ثقافة إماراتية ولنشهد معاً كيف يُصنع التاريخ. مشيدة سموها بحرص القيادة على لقاء وتكريم فريق مسبار الأمل والإنجاز العظيم الذي لا يحسب للإمارات فقط بل للأمتين العربية والإسلامية. كما أشادت سموها بإطلاق أول مفاعل سلمي للطاقة النووية بمحطة براكة، والذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي.

ودعت سموها، إلى مشاهدة كيف تصنع الإمارات التاريخ. واستهلت سموها تغريداتها بالقول: «خلال فترة العيد وفي خضم التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة كوفيد 19، تثبت قيادتنا الرشيدة أنه لا كلل ولا ملل من البحث الدائم والعمل على إنجاز المستحيل في كل خطوة يخطونها». وأضافت سموها: «ففي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك حرصت قادتنا على لقاء وتكريم فريق مسبار الأمل على إنجاز عظيم لا يحسب للإمارات فقط بل للأمتين العربية والإسلامية، وفي ثاني أيام العيد أطلقت حكومتنا الرشيدة أول مفاعل سلمي للطاقة النووية بمحطة براكة، والذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي». وقالت: «نعم.. هذه ثقافة الإمارات.. ثقافة قيادتنا.. ثقافة الأمل.. ثقافة الإلهام.. فلنشهد معاً كيف يُصنع التاريخ».

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