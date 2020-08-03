سهيلة خوري: دعم أسرتي بدّد خوفي من «كوفيد 19»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

لم تكن إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) أمراً هيّناً إلا أن وقوف أسرتها وأطفالها إلى جانبها خفف الكثير من مصابها وأعانها على تخطي حالة الخوف التي ألمّت بها. هذا ما تؤكده سهيلة خوري، رئيسة قسم إدارة الحالات بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، خلال تجربتها في الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

تقول سهيلة خوري: منذ اليوم الأول للإصابة، قمت بحجر نفسي في غرفة منعزلة، خشية نقل الفيروس لأفراد أسرتي، وبقيت على هذه الحال فترة طويلة، أذهب لأسرتي عندما يضيق صدري، ويشدني الحنين واللهفة لمشاهدة أبنائي، ولكن في المنزل، أبقى بعيدة عنهم، وأتجنب احتضانهم، رغم صعوبة وقساوة الموقف، ولم أواجه أي صعوبات مع أسرتي ولا الأطفال، خاصة أن أختي تعمل استشارية أمراض نفسية، وكانت تقوم بدعم الأسرة والأولاد من الجانب النفسي، لأنه كان ينبغي إيصال المعلومة الصحيحة لهم، وإزالة الخوف والرهبة من قلوبهم.

وتضيف سهيلة: طبيعة عملي في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، هي توفير أسرة للمصابين، ومع استقبال المستشفى لحالات «كوفيد 19»، تم إعلامنا بأنه سيطلب منا تجهيز عدد من الأقسام بالمعايير المناسبة لغرف العزل، للبدء باستقبال المرضى، وهذا ما تم بسرعة كبيرة، وبدعم كبير من المدير التنفيذي للمستشفى، وقيادة صحة دبي.

في البداية، كانت الخطة هي أن يتم استقبال فقط النساء والأطفال في المستشفى، ولكن بعد ذلك، بدأنا في استقبال الذكور لأول مرة منذ تأسيس المستشفى، وتخصيص أقسام خاصة بهم، ورغم أن المستشفى وطاقمه متخصص لعلاج النساء والأطفال، إلا أننا لم نواجه صعوبة أو أي مشكلة في التعامل مع جميع المرضى من جميع الفئات، فقد كان الجميع يعمل بإخلاص.

كانت فرحة الكوادر الطبية والتمريضية كبيرة، عندما يتماثل الشخص إلى الشفاء، ونعمل بجهد لضمان استقرار الحالة لنقلها لمباني العزل، والتي تكون للحالات المستقرة، لنتمكن من إعطاء الفرصة للحالات الأخرى واستقبالها، لنتمكن من علاج عدد أكبر من المصابين.

وتتابع، رئيس قسم إدارة الحالات بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال: صحيح كنا نتأثر بإصابة زملائنا، ولكننا في الوقت نفسه، كنا واثقين بعودتهم لنا، فنحن لدينا كوادر طبية تعمل باحترافية مع المصابين، هذا الفيروس جعلني أشعر فعلاً بقيمة الأشياء من حولي، وجعلني أتمسك أكثر بأسرتي، كان هناك تشجيع كبير من قيادتنا الرشيدة، ونجاحنا في تخطي هذه الأزمة كان بفضل من الله، ووقفة الجميع وتعاونهم من المواطنين والمقيمين، وهذا أبسط ما يمكننا أن نقدمه، كرد الجميل لهذا الوطن، والحمد لله، قررنا واتفقنا أن يكون مستشفى لطيفة، أول مستشفى خالٍ من «كوفيد 19»، وكنا نعمل مع المدير التنفيذي للمستشفى، لتكون عيدية نقدمها لحكامنا، بعد العيد مباشرة.

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