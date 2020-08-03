معاملات «الضمانات البنكية» في «كهرباء دبي» لاورقية 100 %

المصدر: دبي - البيان

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً ريادياً جديداً، بتحويلها كامل معاملات إدارة الضمانات البنكية الخاصة بها لتصبح لاورقية بنسبة 100%، مما يخفض الزمن اللازم لإجراء هذا النوع من المعاملات بنسبة 80% مقارنة بالطريقة التقليدية، علاوة على تقليص الأخطاء وتحسين الأداء. وتعد الهيئة أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق هذه الخطوة.

ونجحت الهيئة في رقمنة جميع معاملاتها الخاصة بإدارة الضمانات البنكية مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي تستهلك عادة كميات كبيرة من الورق. وطورت الهيئة هذا النظام عبر توفير الأتمتة الروبوتية للعمليات، والتحسينات المتطورة لشركة «إس إيه بي».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يندرج الإنجاز في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز التحول الرقمي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، ولتصبح دبي أول حكومة بلاورق بنهاية عام 2021، وقد قطعت الهيئة شوطاً طويلاً في توظيف التكنولوجيا المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق، مما يعزز التبني الذكي في الهيئة الذي بلغت نسبته 98% في النصف الأول من 2020».

وأضاف معاليه: «في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكِرة، نسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانتها كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار. وتتضافر جهود الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق مبادرة دبي 10X التي تهدف لأن تسبق مدينة دبي مدن العالم بعشر سنوات من خلال التقنيات الإحلالية المبتكرة».

ابتكار

ومن جهته، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بوصفه مؤسسة رقمية سبّاقة تقود الابتكار في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، يحافظ بنك الإمارات دبي الوطني على التزامه بتطبيق طرق مبتكرة لرقمنة عمليات عملائنا، وتمكينهم من تحقيق المزيد من الكفاءة في عملياتهم اليومية، مع حرصنا على ضمان تسريع إجراء معاملاتهم المصرفية وجعلها أكثر أماناً وسلاسة. ونحن سعداء لشراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي لابتكار حلول مصرفية مضمونة لاورقية بالكامل من شأنها رفع الكفاءة التشغيلية ودعم رؤية حكومة دبي لتحقيق اقتصاد أخضر قائم على الخدمات الذكية. وسنواصل ريادتنا في دعم الرؤية طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توسيع تعاوننا مع عملائنا من القطاعين الحكومي والخاص».

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