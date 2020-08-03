58.8 % زيادة الأضاحي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية الذبح الآمن داخل مقاصب البلدية ساهم في نمو أعداد الأضاحي بنسبة 58.8% حيث استقبلت مقاصب رأس الخيمة خلال الفترة من يوم وقفة عرفة وحتى منتصف ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 6964 أضحية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 4386 أضحية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي طبقتها بلدية رأس الخيمة أول مرة خلال العام الجاري شملت، تحديد مسارات تحرك مركبات تسليم الأضاحي وتسجيل بيانات الهاتف المتحرك للمضحي قبل دخول بوابة المقصب، للتنبيه بالتحرك لبوابة تسلم الذبيحة وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 دقيقة، حيث لا يتم السماح للمضحي بدخول المقصب ويتم التعامل المباشر معه من داخل المركبة في عملية تسلم الأضحية وتسليمه الذبيحة معبأة داخل أكياس بلاستيكية.

وأضاف: «ساهمت تلك الإجراءات في تحقيق الهدف الأساسي واختصار الوقت المستغرق لعملية الذبح كأحد مؤشرات تحديات العمل الرئيسة في مقاصب رأس الخيمة، واتسمت حركة تسلم وتسليم الأضاحي بالسلاسة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، الذي شكل أحد أهم التحديات التي تم التغلب عليها وتلبية كافة الاحتياجات وتقديم أعلى مستويات الخدمة مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع».

وتوقع الزعابي، استمرار ارتفاع أعداد ذبح الأضاحي داخل مقاصب بلدية رأس الخيمة، نتيجة لارتفاع حجوز الجمعيات الخيرية من خارج الإمارة أول مرة والتي استحوذت حتى منتصف اليوم الثالث لعيد الأضحى 2020 على 2971 ذبيحة من مجموع 6964 أضحية استقبلتها مقاصب رأس الخيمة.

وأضاف: نجحت مقاصب بلدية رأس الخيمة في تسهيل وتسريع عمليات الذبح التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال أيام عيد الأضحى مقارنة بالأيام التقليدية طوال أيام العام، والحفاظ على معدلات السلامة في جميع مراحل الذبح التي تخضع لرقابة مباشرة من الأطباء البيطريين الذين تم توزيعهم على 3 محطات رئيسة شملت «سوق المواشي ومدخل المقصب خلال تسلم الأضحية»، والمحطة الثالثة داخل المقصب للتأكد من سلامة أعضاء الذبيحة، مؤكداً أن الاستعداد المسبق المنفذ من قبل إدارات تلك المقاصب ساهم في مواجهة الإقبال المتزايد من قبل الجميع خلال أيام العيد، حيث لم تشهد أي عرقلة تذكر، نظراً إلى سرعة إتمام المهام والإجراءات بكل سهولة ويسر.

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