يوم ترفيهي لضيوف «مدينة الإمارات الإنسانية» احتفالاً بالعيد

المصدر: أبوظبي - وام

أقامت جمعية «كلنا الإمارات»، مساء أول من أمس، يوماً مفتوحاً لضيوف مدينة الإمارات الإنسانية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تضمن العديد من الفقرات والفعاليات احتفاء بضيوف المدينة ومشاركتهم احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، للتأكيد على أنهم في وطنهم الثاني وبين أهلهم وذويهم. ويأتي تنظيم الفعالية، التي أشرف عليها عبدالله العلي المدير التنفيذي لجمعية «كلنا الإمارات»، ضمن مجموعة المبادرات، التي أطلقتها الجمعية لتعزيز ومساندة جهود الحكومة الرشيدة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومدينة الإمارات الإنسانية.

وشاهد الضيوف والمتطوعون في مدينة الإمارات الإنسانية فيلماً وثائقياً من إنتاج جمعية «كلنا الإمارات»، سلط الضوء على أهم وأبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات.

كما ركز الفيلم على إنجازات الإمارات في علوم الفضاء وتحقيق طموح زايد في ارتياد الفضاء واكتشاف علومه.

وتضمنت فعاليات اليوم المفتوح «بيت للقهوة العربية».

وفي نهاية الاحتفال قدمت جمعية «كلنا الإمارات» جوائز عينية للفائزين في المسابقات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز