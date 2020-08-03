شرطة الشارقة: صفر وفيات خلال عطلة العيد

المصدر: الشارقة - البيان

سجلت الحوادث المرورية بإمارة الشارقة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 1 أغسطس الجاري (صفر) وفيات، فيما تلقى مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية عدد (12313) مكالمة هاتفية ما بين الطارئة، وغير الطارئة.

وأوضح العقيد جاسم بن هدة، مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات المركزية تلقت (11406) مكالمات هاتفية على مستوى الإمارة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت (907) من المكالمات غير الطارئة على الرقم 901.

وأكد مدير إدارة العمليات ارتفاع عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال بالغرفة، خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن معظمها مكالمات تتعلق ببلاغات الحوادث البسيطة، والاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة أثناء العطلة.

أنظمة متطورة

وذكر العقيد بن هدة، أن إدارة العمليات، تلقت المكالمات على مدار الساعة وفق أنظمة متطورة في تلقي البلاغات سواء الطارئة أو غير الطارئة من أفراد الجمهور، وأن سرعة الاستجابة في البلاغات الهامة والطارئة بلغت (5) دقائق من وقت استلام البلاغ، وحتى وصول الدورية لموقع الحدث .

ودعا إلى عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ 999، في حالة تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم في أي وقت.

وفي الجانب المروري أكد المقدم محمد علاي، النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، نجاح الخطة المرورية التي وضعتها ونفذتها الإدارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بمشاركة الوحدات المختلفة بشرطة الشارقة.

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