اعتماد مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي «خطة الاستعداد للخمسين»

المصدر: دبي - البيان

اعتمد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي «خطة الاستعداد للخمسين»، والتي تتماشى مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «عام الاستعداد للخمسين» وتواكب رؤية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية.

وجاء اعتماد معالي الفريق المري لمشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي بعد الاستماع إلى عرض حول تفاصيل وخطة عمل التحديث، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، والمقدم فيصل الخميري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وعدد من الضباط.

طاقات شابة

كما واعتمد معاليه تشكيل اللجنة المُختصة لمشروع التحديث الاستراتيجي الشامل، والتي ستتكون من عناصر شابة في القيادة العامة لشرطة دبي، لتساهم في وضع الاستراتيجية المستقبلية في الخمسين عاماً المُقبلة، إلى جانب تشكيل فرق عمل التحديث من عناصر شابة من مختلف التخصصات، سواء من داخل القيادة أو خارجها لضمان إشراك جميع الشركاء المعنيين في التحديث.

وأكد أن المشروع يواكب توجهات القيادة في تحقيق التميز والريادة ورشاقة العمل ومرونته، تحقيقاً للأولويات الوطنية في الخمسين عاماً المقبلة، ويتواءم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية .

مواكبة التغييرات

ومن جانبه، أكد اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، أن مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي يواكب كل المتغيرات والتحديات العالمية، ومنها التوسع العمراني والثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتغيرات الإقليمية والاقتصادية، والتغير المناخي، والتحولات ما بعد جائحة كورونا، وتطبيق منظومة العمل الحكومي الجديد.

ولفت اللواء العبيدلي إلى أن مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي سيناقش مرحلة العمل المستقبلية المُقبلة فيما يتعلق بالتنافسية الأمنية، و«استراتيجية التعهيد للشركاء»، و«الاستراتيجية الصفرية في المؤشرات الأمنية»، وتعزيز الأمن السيبراني، ودوريات المستقبل، وخدمات «البلوك شين»، والبيانات الضخمة، والأمن الوقائي والاستباقية، و«الشرطة التنبؤية»، والعقوبات البديلة.

وأشار إلى أن العمل على مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل ستعتمد نتائجه على مجموعة من المدخلات الرئيسية والمتمثلة في استراتيجية مئوية الإمارات، واستراتيجية وزارة الداخلية، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ومنظومة التميز الحكومي، واستطلاع الرأي العام والموقع الريادي.

9 فرق عمل

وأكد اللواء العبيدلي أن فريق عمل التحديث الاستراتيجي سيتضمن 9 فرق عمل، هي: فريق عمل السياسات والقوانين، وفريق الدراسات والتنبؤات والبحوث، وفريق حصر آراء ومتطلبات المعنيين الخارجيين، وفريق حصر آراء ومتطلبات المعنيين الداخليين، وفريق الهيكلة الأمنية، وفريق التنافسية والنظرة العالمية، وفريق مرجعية الخطط الاستراتيجية، وفريق المختبرات الاستراتيجية، وفريق الخلوة الاستراتيجية.

الإطار الزمني والمراحل

وحول الإطار الزمني العام لمشروع التحديث الاستراتيجي، قال العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا: إن الإطار الزمني العام للمشروع سيتضمن خمس مراحل عمل: أولها مرحلة «التخطيط للتخطيط»، والتي تتضمن اعتماد المشروع من القيادة وخطط العمل، وتشكيل الفرق، فيما ستتضمن المرحلة الثانية «دراسة آراء ومتطلبات وتطلعات المعنيين» من خلال مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية، ودراسة التوجهات الحكومية، ودراسة استشراف المستقبل والاطلاع على الممارسات العالمية وتحديث وفهم توقعات ومتطلبات المعنيين، وتحديد وفهم توقعات ومتطلبات القيادة العليا.

فيما بيّن أن المرحلة الثالثة «تتمثل في تحديد الوضع الحالي للمؤسسة وستتناول نقاط تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الفجوات الاستراتيجية»، و«المختبرات الاستراتيجية»، والتصور المبدئي للمنظومة المستقبلية.

وأضاف العميد المعلا أن المرحلة الرابعة ستتضمن الخلوة الاستراتيجية لوضع المنظومة المُعتمد للتحديث الاستراتيجي الشامل، فيما المرحلة الخامسة والأخيرة، تتمثل في مواءمة الاستراتيجية من خلال مراجعة وتحديث المخاطر الاستراتيجية، ومراجعة وتحديث واعتماد العمليات الاستراتيجية، ومراجعة تحديث واعتماد المؤشرات والمبادرات، والمواءمة مع أهداف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وسيتم العمل في كل مراحل مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل خلال العام الجاري وصولاً إلى المرحلة الأخيرة والنهائية في شهر ديسمبر من العام الجاري.

مواكبة

يواكب مشروع التحديث الاستراتيجي التحديات العالمية التي تواجه العمل الأمني من خلال تحليل الفجوات الداخلية والخارجية، ومراعاة توقعات واحتياجات المعنيين من الجمهور الخارجي وموظفي القيادة وفئات المجتمع كافة والشركاء الاستراتيجيين، لضمان تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي في مجال مكافحة الجريمة والعمل المروري، والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث .

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