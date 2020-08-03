26 ألف مكالمة تلقتها شرطة أبوظبي خلال العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

تلقى مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، 26 ألف مكالمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عبر رقم الطوارئ 999 على مستوى مدن أبوظبي والعين والظفرة.

تقنيات

وأكد العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في غرفة العمليات ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال كافة المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.

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