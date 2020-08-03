بحث التعاون في مجال العمل بين الإمارات وباكستان

المصدر: دبي - وام

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مع سيد ذو الفقار بخاري المساعد الخاص لرئيس مجلس وزراء باكستان لشؤون المغتربين وتطوير الموارد البشرية، سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات وقضايا العمل.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد مؤخراً بديوان الوزارة في دبي الحرص على مواصلة تنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة بما يتوافق مع مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات العمل. واستعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي حزمة المبادرات والقرارات التي يتم تطبيقها في سوق العمل بالدولة لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين طرفي علاقة العمل من مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، الذي أثر في اقتصادات وأسواق العمل العالمية. كما استعرض المبادرة الإنسانية «الإجازة المبكرة»، التي تتيح لمن يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص بالعودة إلى بلدانهم، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

ومن جانبه، أشاد الوزير الباكستاني بالجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس ووقاية العمال في الإمارات، ومن ضمنهم الجالية الباكستانية وحماية حقوقهم، مثمناً في الوقت ذاته المبادرات الإنسانية، التي تستفيد منها مختلف فئات العمالة في الدولة.

حضر اللقاء عبد الله النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، وغلام دستغير سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وعدد من المعنيين في كلا الجانبين.

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