بلدية العين تفتتح حديقة السلامات أمام الجمهور

المصدر: العين – داوود محمد

أنهت إدارة بلدية العين كافة الإجراءات لافتتاح حديقة السلامات، ضمن خطة دائرة البلديات والنقل لإعادة افتتاح الحدائق العامة للجمهور، بما يضمن الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وضمان السلامة العامة.

وتتضمن الإجراءات التباعد الجسدي بين الأفراد بواقع مترين، وتعقيم دورات المياه والأرصفة، ووضع اللافتات للتوعية والتحذير، ووضع دوائر التباعد، موزعةً على كافة الحديقة، كما تم اتخاذ جميع التدابير، واتباع معايير الأمن والسلامة في مداخل الحدائق.

ويأتي افتتاح حديقة السلامات كرابع حديقة يتم افتتاحها في مدينة العين بعد حديقة السليمي ومبزرة الخضراء في وسط المدينة وحديقة ناهل في القطاع الشمالي بعد عمليات التعقيم، حيث يتم الافتتاح بواقع 40% من الطاقة الاستيعابية للحديقة و 50% من استيعاب مواقف السيارات ولا يزيد أفراد المجموعة الواحدة عن 4 أشخاص، كما يتم إغلاق مناطق ألعاب الأطفال خلال هذه المرحلة وتعديل مواعيد الزيارة من الساعة الخامسة عصراً ولغاية الساعة التاسعة مساءً.

كما تشارك فرق الرقابة والتفتيش والمتطوعين في البلدية بتنظيم دخول الزوار إلى الحديقة من خلال الالتزام بقياس الحرارة للجميع والتأكد من ارتداء الكمامات لمرتادي الحديقة، والالتزام بالقوانين والقواعد الخاصة بالتباعد الجسدي وعدد الزوار المسموح به، حيث تشهد الحدائق العامة إقبالاً واسعاً في هذا الوقت من العام؛ لذلك تم اختيار مجموعة من الحدائق والمنتزهات الترفيهية لاستقبال الجمهور خلال عيد الأضحى المبارك.

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