أسرة إماراتية تقدم 782 «لاب توب» لموظفي «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

قدمت أسرة رجل أعمال إماراتي 782 جهاز «لاب توب» تعليمياً لخط الدفاع الأول في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من المسعفين ومشغلي المركبات وفنيي الطب الطارئ الذين يتقدمون الصفوف ويتصدون لوباء كورونا المستجد ويجاهدون لمنع تفشيه في مجتمع الإمارات.

وأكدت الأسرة الإماراتية التي رفضت الكشف عن هويتها في بادرة تكشف عن حبها للوطن وحرصها على دعم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة أنها قدمت تلك الأجهزة لأسر الميدانيين في الإسعاف ليستفيد منها أبناؤهم في مراحلهم التعليمية المختلفة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي: إن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من الحس الوطني الذي يتمتع به كافة أبناء الإمارات، في الوقت الذي تضرب فيه الرموز الوطنية أعظم الأمثلة على قيمة الوقوف بقوة إلى جانب كل الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وأمن وصحة جميع أفراد المجتمع لافتا إلى أن المعدن الأصيل لشعب الإمارات يتضح بجلاء في الأوقات الاستثنائية، وأن الجميع يتبع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة النموذج والقدوة في توفير أعلى مستويات الأمن والصحة والسلامة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

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