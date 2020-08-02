ابتداء من الغد.. 10 دقائق بين الآذان والإقامة عدا صلاة المغرب
يبدأ من غد الاثنين في مساجد الإمارات تعديل التوقيت بين الآذان والإقامة عدا صلاة المغرب إلى 10 دقائق لجميع الصلوات ماعدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق.
وكان الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أعلن في إحاطة إعلامية سابقة أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة (مترين) بالإضافة الى الاستمرار على جميع الاجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقاً.
وأضاف: الظاهري إنه سيتم تعديل التوقيت بين الآذان والاقامة الى 10 دقائق لجميع الصلوات ماعدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020.
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