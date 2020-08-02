ابتداء من الغد.. 10 دقائق بين الآذان والإقامة عدا صلاة المغرب

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدأ من غد الاثنين في مساجد الإمارات تعديل التوقيت بين الآذان والإقامة عدا صلاة المغرب إلى 10 دقائق لجميع الصلوات ماعدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق.

وكان الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أعلن في إحاطة إعلامية سابقة أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة (مترين) بالإضافة الى الاستمرار على جميع الاجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقاً.

وأضاف: الظاهري إنه سيتم تعديل التوقيت بين الآذان والاقامة الى 10 دقائق لجميع الصلوات ماعدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020.

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