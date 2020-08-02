عبدالله بن زايد يجري اتصالا مرئيا مع وزير الخارجية الإيراني

المصدر: وام

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالا مرئيا مع معالي محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني.

وتبادل سموه ومعالي وزير الخارجية الإيراني التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسبل مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول من أجل تجاوز تحدي جائحة "كوفيد - 19".

مؤكداً على موقف دولة الإمارات الثابت في التضامن مع دول العالم المختلفة في مواجهة هذه الجائحة.

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