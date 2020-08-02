الطقس المتوقع غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:18 المد الثاني عند 00:50.

الجزر الأول عند الساعة 18:31 الجزر الثاني عند الساعة 08:08.

بحر عمان: خفيف - متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند 10:16 الثاني عند الساعة 21:19.

الجزر الاول عند الساعة 16:11 الثاني عند الساعة 04:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 47 34 50 15

دبي 45 33 60 25

الشارقة 44 31 65 20

عجمان 43 33 65 25

أم القيوين 44 32 60 20

رأس الخيمة 43 33 65 25

الفجيرة 36 32 80 55

العين 46 33 50 15

ليوا 50 32 50 10

الرويس 45 34 70 25

السلع 44 33 75 35

دلما 41 34 85 50

طنب الكبرى 40 32 80 40

طنب الصغرى 40 32 80 40

أبو موسى 40 32 80 40

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