رئيس البرلمان العربي: أبلغ رد على تركيا

المصدر: القاهرة - وام

أكد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، أن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية هو أبلغ رد على التهديدات العدوانية التي أطلقها وزير الدفاع التركي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.. مؤكداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع دولة الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأضاف أن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية يعد إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجسد الحلم العربي المنشود لتكون هذه الأمة صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية. وهنأ رئيس البرلمان العربي في بيان له أمس دولة الإمارات رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية.. وقال: «نبارك هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية».

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