حمدان وهزاع بن زايد: ثمرة رؤيةوإنجاز تاريخي

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي في محطة براكة للطاقة النووية إنجاز تاريخي، وهو ثمرة رؤية القيادة الحكيمة.

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وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نجاح تشغيل أول مفاعل نووي في محطة براكة للطاقة النووية إنجاز تاريخي للدولة تحقق وفق أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية، خطوة جديدة ونجاح آخر لبناء مستقبل آمن ومستدام، برؤية القيادة الرشيدة وبعزيمة أبناء الوطن تمضي الإمارات قدماً نحو إرساء معايير جديدة في الطاقة المتجددة».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «انطلاق العمل بمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، الأولى من نوعها في العالم العربي، إنجاز تاريخي جديد لدولة الإمارات، وهو ثمرة رؤية القيادة الحكيمة التي تخطو خطوة كبيرة نحو مستقبل اقتصادي مستدام يقوم على التنويع ومصادر الطاقة النظيفة... عمار دار زايد».

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