حاكم أم القيوين: تشغيل المفاعل يعكس المكانة العلمية لأبناء الإمارات

المصدر: أم القيوين - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات الوفي بمناسبة تشغيل أول مفاعل نووي سلمي للطاقة النووية وفق أرقى معايير السلامة والجودة والذي تديره مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وأضاف أن هذا الحدث يأتي في إطار الأهداف الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الطاقة وبناء القدرات البشرية المواطنة وتوفير طاقة آمنة وصديقة للبيئة وفق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة وفي إطار الاستراتيجية العامة التي تنتهجها الدولة في مجال الطاقة والبحوث العلمية والفضاء ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بالقدرات الوطنية المشغلة لهذا المشروع الذي يعد مثالاً متميزاً على الدور الذي يقومون به في شتى المجالات ويعكس المكانة العلمية الرفيعة لأبناء الإمارات.

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