حاكم رأس الخيمة: إنجاز عربي غير مسبوق بتشغيل أول مفاعل سلمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اعتزاز وفخر دولة الإمارات بكوادرها الوطنية التي تستمر في تحقيق الإنجازات التي ترسم ملامح التقدم والتطور الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، وها هي اليوم تسطر إنجازاً عربياً غير مسبوق بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة «براكة».

وتقدم سموه بهذه المناسبة السعيدة بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات.

وقال سموه: «في مسيرة البناء التي رسمها الآباء المؤسسون، ترسخت قيمة العلم والمعرفة كأساس لبناء الإنسان والحضارة، واليوم نجني ثمار هذا البناء من خلال أبنائنا، بعزيمتهم وسواعدهم وحبهم لهذا الوطن استطعنا تحقيق الكثير، وبعد أيام من إطلاق مسبار الأمل كأول مسبار عربي وإسلامي لاستكشاف المريخ، ها نحن اليوم نضع بصمة جديدة في مساهمة الدولة في تعزيز العلوم الإنسانية والسلمية من خلال أول محطة طاقة نووية عربية».

وأضاف سموه «الفخر الذي نشعر به اليوم لما حققه أبناء زايد ليس فقط فرحة لدولة الإمارات بل هي فرحة لكل الوطن العربي، فهي ليست إنجازاً علمياً فقط، بل هي بحق شعلة تنير لنا الطريق، وتؤكد أنه لا مستحيل في ظل وجود الرؤية السديدة والإصرار والعزيمة لتحقيق التقدم والرخاء للمجتمع».

ووجه سموه الشكر لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وفرق العمل الدؤوبة والجنود المجهولين القائمين خلف نجاح هذا الحدث العظيم والإنجاز الفريد.

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