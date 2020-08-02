الإمارات الأولى إقليمياً و10 عالمياًً في الأمان من «الجائحة»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

جاءت الإمارات ضمن أكثر 10 دول أماناً من جائحة «كوفيد 19»، متصدرة المركز الأول إقليمياً، والمركز 10 عالمياً في قائمة «أكثر 30 دولة أماناً من جائحة كوفيد 19 وفقاً لتصنيف جديد أصدرته مؤخراً مجموعة Deep Knowledge Group، تقدمت الإمارات فيه على بعض من أكثر الدول عراقة من ضمنها كندا وتايوان وهونغ كونغ والنرويج وآيسلاندا وفنلندا والدانمارك ولوكسمبورغ وهولندا، متقدمة عن ترتيبها السابق 11 في آخر تصنيف في شهر يونيو. ووصف التقرير الإمارات بأنها من أكثر الدول أماناً واستقراراً.

وتصدرت قائمة الدول العشرة الأولى كل من سويسرا ونيوزلندا وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان. وضمت عربياً كلاً من السعودية 16 والكويت 20 والبحرين 23 وعمان 30.

ونشرت Deep Knowledge Group وهي مجموعة من المنظمات التجارية غير الربحية النشطة على العديد من الجبهات في مجال التكنولوجيا العميقة أو الشركات الناشئة للتكنولوجيا العميقة التي تعتمد على التقدم العلمي الكبير والابتكار الهندسي عالي التقنية، والتكنولوجيا الفائقة ومقرها لندن، تحليلاً مقارناً جديداً لأهم 30 دولة رائدة من قبل المجموعة أول من أمس على أساس عدد من مقاييس البيانات الضخمة. حيث قدمت أداة تستند إلى تقييم السلامة الإقليمية من «كوفيد 19» في شكل دراسة حالة موجزة عن الدول الرائدة. واستخدم التصنيف نظام معايير قابلة للقياس، صنفت الإمارات بموجبه في المرتبة 10 من أصل 30 دولة. وكانت تصنيفات السلامة والتحليلات السابقة المنشورة في يونيو 2020 اقتصرت على 20 دولة.

ويصاحب التصنيف أيضًا ارتباط مرئي لحالات «كوفيد 19» بعوامل مثل النسبة المئوية للسكان المسنين (مؤشر التنمية البشرية) والسمنة والسل ومرض السكري. واستخدم التحليل 130 معياراً كمياً ونوعياً، مجمعة في 30 مؤشرًا و 6 فئات عالية المستوى: وتشمل كفاءة الحجر الصحي؛ الكفاءة الحكومية لإدارة المخاطر؛ الرصد والكشف؛ الاستعداد الصحي؛ والمرونة الإقليمية والتأهب للطوارئ.

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