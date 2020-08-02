«أخبار الساعة»: القيادة الرشيدة محترفة في صناعة الفرح

المصدر: (أبوظبي - وام)

سلطت نشرة «أخبار الساعة» الضوء على تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

وأكدت النشرة في افتتاحيتها أن القيادة الرشيدة محترفة في صناعة الفرح، وإضفاء كل مشاعر البهجة والفخر والعزة على قلوب ونفوس كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، أرض دولة الإمارات، التي لم تكتفِ بصناعة نساء ورجال بحجم الأرض، إنما أوصلتهم، بطموحاتهم وإنجازاتهم، إلى ما هو أبعد من حدود الأرض.

وقالت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - «ليس أدل على ذلك من تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأول، أول أيام عيد الأضحى المبارك، فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، الذي أطلق المسبار ليعانق المريخ ».

ولفتت إلى أن استقبال سموهما في أول أيام العيد، المهندسات والمهندسين، والكوادر التي عملت على إنجاح «مسبار الأمل»، العلمية والبحثية والفنية والإدارية، في قصر الوطن بأبوظبي، والاحتفاء بمنجزهم الاستثنائي الذي رسخ من صورة دولة الإمارات الحديثة، ومنحها ميزة تنافسية في التحول إلى أول دولة في المنطقة تقود مهمة فضائية غير مسبوقة، بأيادي كفاءات إماراتية مدربة، يحمل العديد من الدلالات والإشارات؛ فأبناء الوطن شركاء في ترسيخ الأسس المتينة لاقتصاد معرفي مستدام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز