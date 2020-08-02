عبدالله بن زايد وأمين عام مجلس التعاون يبحثان العمل الخليجي

المصدر: أبوظبي- وام

تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التهنئة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبحث الجانبان منظومة العمل الخليجي المشترك، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واطلع سموه خلال الاتصال الهاتفي على جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تولي دولة الإمارات رئاسة الدورة الحالية للمجلس.

تقدم

وحمل الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

كما استعرض سموه والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في دول الخليج وسبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة تداعياته، وكذلك دعم الجهود العالمية المبذولة، من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

إشادة

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجهود الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

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