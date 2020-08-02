حميد القطامي: الإمارات في مصاف الدول المتقدمة

المصدر: دبي - البيان

قال معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي إن إعلان تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي يعد مصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات وكل الدول العربية، ووضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف أن هذا الإنجاز الكبير يؤكد للعالم أجمع أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ماضية بقوة نحو المستقبل، معتمدة على سواعد أبنائها وثقتها بنفسها، بكل أمل وتفاؤل للمستقبل ومواصلة العمل من أجل الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية.

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